Várias pessoas que sofrem de depressão têm vários sintomas associados à doença, o que pode interferir bastante coma as suas vidas.

Aqui ficam alguns alertas para os sintomas que a depressão pode causar.

Pouca vontade de socializar

Se se começa a aperceber que tem evitado estar em situações em que tem de conviver com pessoas, é mau sinal. A depressão pode fazê-lo ficar mesmo em baixo, fazendo com que fique sem vontade nenhuma de socializar.

Perda de interesses

Um dos sinais de que sofre de depressão é a perda de interesse em coisas que antes costumava fazer e achar prazerosas. Se já não tem vontade de as fazer é porque algo de errado se passa.

Sentir-se triste

Sentir-se sempre triste e em baixo é um dos sinais evidentes de que está a sofrer desta doença, ter pensamentos de morte ou obscuros faz parte da depressão.

Sente-se irritado

Se começar a notar diferenças nas suas horas de sono, como é o caso da perda deste, ou problemas em adormecer, pode estar a deprimir, no sentido literal da palavra. O facto de não dormir e de não descansar faz com que se sinta mais irritadiço e com pouca paciência para falar com alguém. Nestes casos, deve procurar a ajuda de um profissional.

Fatiga

A depressão pode fazê-lo sentir-se exausto, mesmo que não tenha feito nada de jeito durante todo o dia.

Perda de peso

A depressão pode levá-lo a ter uma enorme perda de peso, ou o contrário, fazê-lo ganhar peso