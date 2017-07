A Associação Mutualista do Montepio lançou oferta pública de aquisição (OPA) sobre as unidades de participação da caixa económica dispersas em bolsa. Esta OPA tem o valor fixado em um euro por unidade de participação.

"A Associação Mutualista Montepio publicou esta tarde, pelas vias legais, o anúncio preliminar de lançamento de uma OPA geral e voluntária sobre as Unidades de Participação, representativas de cerca de 26,5% do Fundo de Participação da CEMG, não detidas pela Associação Mutualista Montepio e correspondentes a apenas 4,4% do total do capital (fundos próprios de nível 1) da CEMG. As Unidades de Participação encontram-se admitidas à negociação no mercado regulamentado Euronext", revela a associação liderada por Tomás Correia em comunicado.

Esta iniciativa insere-se no processo de transformação da CEMG em Sociedade Anónima e tem por objetivo dar cumprimento à estratégia definida pela Associação Mutualista de tornar a CEMG na instituição financeira da economia Social.

"Trata-se de uma medida fundamental para que, após a sua transformação em sociedade anónima, o capital social da CEMG venha a ser detido, na maior extensão possível, por entidades da economia social. É um importante passo para dar corpo à estratégia de tornar a CEMG na Instituição Financeira da Economia Social, podendo assim contribuir ativamente para o desenvolvimento do nosso país, diz Tomás Correia.

Esta operação surge depois da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) ter anunciado a realização de um aumento do seu capital institucional, no montante de 250 milhões euros.

Este aumento de capital permite "o reforço das condições de desenvolvimento do negócio", disse o gestor José Félix Morgado na altura.