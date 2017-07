O Estado recuperou mais de 1,6 mil milhões de euros, em 2016, em 82 mil ações de combate à fraude e evasão fiscal. Este valor representa um aumento de 12,4% face ao ano anterior.

Segundo o ministério das Finanças foram ultrapassados os objetivos definidos pela Autoridade Tributária e Aduaneira.

Foram ainda feitas correções de 474 milhões no âmbito do acompanhamento especial a grandes contribuintes.

O montante de cobranças coercivas ultrapassou os 1,5 mil milhões de euros, cerca de 20% acima do montante registado em 2015, ainda que este montante seja parcialmente influenciado pela realização do PERES [Plano Especial de Redução do Endividamento ao Estado]. Note-se, contudo, que a esmagadora maioria da receita fiscal é cobrada por via do cumprimento voluntário, como é, aliás, desejável", acrescentaram.

No seu segundo ano em vigor, o plano estratégico de combate à fraude e evasão fiscal tinha já 84% das suas medidas implementadas ou em curso.

"O Governo reforça a determinação em combater a evasão e fraude fiscais e aduaneiras e em promover o cumprimento voluntário das obrigações de cada agente económico", conclui o Ministério das Finanças.