Fernando Lima foi reeleito grão-mestre do Grande Oriente Lusitano (GOL). Os resultados oficiais, a que o i teve acesso, mostram que a lista C, presidida por Lima, obteve 52,8% dos votos (661 votos).

O grão-mestre reeleito, que está à frente da instituição desde 2011, disputou as eleições com o professor universitário Adelino Maltez, que venceu a primeira volta com mais 31 votos do que o seu opositor. Agora, a lista A teve apenas 539 votos (43%).

Os resultados oficiais só foram conhecidos esta terça-feira, depois de confirmados pelo Grande Tribunal Maçónico.

Fernando Lima será o primeiro grão-mestre desde o 25 de Abril a cumprir três mandatos na liderança do GOL. Os seus adjuntos são António Ventura, historiador, e Carlos Vasconcelos, atual presidente do Grande Tribunal Maçónico.