O AKI vai aumentar o salário mínimo que paga aos seus funcionários para 602 euros, mais 45 do que o salário mínimo nacional.

De acordo com um comunicado da empresa, o AKI refere que vai aumentar “o salário mínimo de admissão para 602 euros" a partir deste mês e que, "com este acréscimo, o AKI, que já pagava um ordenado base de entrada acima do ordenado mínimo, vai remunerar todos os colaboradores que se enquadram neste escalão 8% acima do salário mínimo nacional".