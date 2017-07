Maria Menounos, atriz e apresentadora do E! Entertainment, está a lutar contra um tumor cerebral, segundo avançou a mesma à People.

Menounos descobriu o tumor enquanto acompanhava a mãe, Litsa Menounos, que também terá sido diagnosticada com a mesma doença, em estádio quatro.

“Em fevereiro pensava que tinha uma infeção no ouvido, por isso fui ao médico. Ele disse-me: ‘Os seus ouvidos são a coisa mais limpa que já vi. O que é que sente?’. Eu disse que tinha dores de cabeça e tonturas, que o meu discurso se tinha tornado confuso e estava com dificuldades em ler o teleponto. Disse-lhe: ‘Talvez vá pensar que sou louca, mas acho que tenho um tumor no cérebro, como a minha mãe’. Ao que ele respondeu: ‘Não acho que esteja louca. Vamos fazer uma ressonância magnética’”, contou a atriz.