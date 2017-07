Há várias características que tornam uma pessoa atraente, mas também há outras que podem fazer com que o ‘charme’ fique completamente de lado. O ser atraente ou não, para alguém, pode ir muito além dos traços físicos.

De acordo com várias investigações, citadas pelo Business Insider, foi realizada uma lista de 10 coisas que podem tornar as pessoas menos atraentes.

Privação de sono

Alguns investigadores suecos e holandeses, em 2010, compararam algumas fotografias de pessoas que tinham dormido, pelo menos, oito horas, na noite anterior, e de pessoas que não dormiam há 31 horas. O resultado não foi surpreendente, uma vez que os participantes deste estudo classificaram as pessoas que não tinham dormido como menos saudáveis e atraentes.

Ter uma expressão facial ‘má’

De acordo com um estudo feito na China, em 2014, alguns investigadores pediram aos participantes que analisassem fotografias de outras pessoas, todas com expressões faciais neutras, mas algumas vinham acompanhadas de legendas com palavras como ‘decente’, ‘honesto’, ‘mau’ e ‘terrível’. Estas últimas palavras foram consideradas como menos atraentes.

Mostrar poder

Segundo um estudo realizado em 2010, a chamada “pose do poder” (postura confiante), pode realmente fazer muito bem à auto-estima das pessoas, no entanto, um estudo levado a cabo por três universidade americanas no ano de 2016, sugere que a pessoa que tenha esse ar pode parecer menos atraente.

Stress

Uma equipa de investigadores da Finlândia, África do Sul, Letónia, Estónia e Reino Unido realizou um estudo em 2013, em que concluiu que as mulheres com níveis elevados de cortisol, a hormona do stress, são consideradas menos atraentes pelos homens em geral.

Parecer demasiado feliz ou demasiado ou orgulhoso

Em 2011, vários investigadores da Universidade da British Columbia mostraram algumas imagens de homens e mulheres a mais de mil pessoas. Os resultados indicaram que os homens deram melhores classificações a mulheres que pareciam felizes e piores quando pareciam orgulhosas. Já as mulheres preferiram os homens com um ar orgulhoso do que aqueles que pareciam ser demasiado felizes.

Não ter sentido de humor

Um estudo da Universidade da Califórnia concluiu que não ter sentido de humor é visto, pela sociedade, como um ponto muito pouco atraente, tanto nos homens como nas mulheres.

Ser preguiçoso

Alguns investigadores de duas universidades americanas pediram a estudantes de arqueologia que dessem notas uns aos outros, sobre diferentes aspetos de personalidade e atração que exerciam, no início e no fim do curso.

Os resultados mostraram que, mesmo os jovens que tinham tido uma classificação média no início, acabaram por descer de pontuação no final, acabando por serem vistos como preguiçosos.

Ter um cheiro diferente ou muito parecido

A ciência revela que, geralmente, as pessoas têm tendência a procurar parceiros que não sejam demasiado parecidos ou diferentes, geneticamente, e que por vezes esse julgamento é feito através do olfato.

De acordo com um estudo realizado em 2006, pela Universidade do Novo México, foram recrutados vários casais (heterossexuais) para responderem a várias perguntas sobre a atração sexual, e também recolheram amostras do seu ADN.

Assim, os investigadores concluiram que, quanto maior for a semelhança genética, menor é a atração pelo companheiro/a, e há também uma maior probabilidade de haver infidelidade na relação.

Beber e fumar demais

Em 2016, mais de 200 jovens da Bélgica foram recrutadas para observar fotos e as biografias de jovens do sexo masculino. Os que tinham imagens acompanhadas da indicação de serem fumadores e consumidores frequentes de álcool foram considerados menos atraentes do que os não fumadores ou fumadores ocasionais. O mesmo aconteceu para o consumo de álcool.

Falta de humildade

Vários investigadores norte-americanos pediram a cerca de 200 estudantes que lessem uma descrição fictícia de outras colegas. Uns diziam “sou muito bom aluno, mas não sou marrão”, outros “sou esperto, mas não gosto de estar no centro das atenções”, e ainda havia alguns que diziam “sou mesmo muito bom aluno e bastante esperto, mas não sou um nerd. Acho que é natural em mim”.

A descrição que correspondesse a alguém que teria dado uma resposta humilde, tinha maior probabilidade de ser considerado atraente.