Os oficiais do Exército decidiram desconvocar o protesto marcado para amanhã, que tinha como objetivo pedir a exoneração do chefe do Estado Maior do Exército (CEME) Rovisco Duarte e do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Pina Monteiro. A informação é avançada pela SIC Notícias.

Tal como o i avançou esta terça-feira, os oficiais convocaram por e-mail uma manifestação que teria lugar amanhã às 11h30 em Belém. Esta reação sem precedentes surgiu depois do assalto aos Paióis Nacionais de Tancos, que levou o CEME a exonerar cinco comandantes.