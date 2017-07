As pessoas com pensamento positivo vivem mais sete anos e meio do que as pessoas que não têm pensamentos positivos, diz o professor catedrático José Pinto da Costa.

Numa sessão sobre psicologia realizada no Porto, o investigador disse que “os aspetos que são positivos libertam determinadas substâncias químicas que aumentam a capacidade de sobrevivência das células”.

O pensamento positivo “leva a uma sobrevivência maior”, até sete anos e meio.”Quando estamos com prazer temos um aumento de libertação da dopamina. Portanto queremos repetir o mesmo comportamento para termos dopamina que vai dar prazer. Numa harmonia, isso leva a que a probabilidade de lesão das várias estruturas da célula diminui”, explicou José Pinto da Costa.