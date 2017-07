A audição do ministro da Defesa, Azeredo Lopes, e do chefe de Estado-Maior do Exército, Rovisco Duarte, foi aprovada, mas os deputados ainda não escolheram a data.

Os dois responsáveis foram chamados ao Parlamento para prestar esclarecimentos sobre o roubo de material de guerra em Tancos.

As audições tinham sido requeridas pelo PSD e pelo CDS mas reuniram o consenso de todas as bancadas na reunião da comissão.

Apesar de não ter sido adianta ainda uma data, sabe-se que o general Rovisco Duarte deverá ser ouvido em primeiro lugar e só depois o ministro, cuja audição deverá decorrer à porta aberta.

Recorde-se que Azeredo Lopes disse que assumia a “responsabilidade política”, mas apenas pelo "simples facto de estar em funções" e a tutela ser do seu ministério.

Para o chefe de Estado-Maior do Exército, que exonerou cinco chefias militares, as circunstâncias do roubo demonstram um “conhecimento do que é que constava nos paióis".