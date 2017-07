Bradley Lowery, de seis anos, tem cancro em fase terminal e Jermain Defoe mantém-se ao lado da criança até ao fim.

O futebolista e a criança conheceram-se há um ano. Bradley, adepto do Sunderland, tem um tipo de cancro infantil raro e em fase terminal e o internacional inglês tem acompanhado a evolução da situação.

Na semana passada, o menino decidiu organizar uma festa com família e amigos e, para sua surpresa, Jermain Defoe também apareceu.

Defoe até já saiu do Sunderland, vai jogar no Bournemouth, mas mesmo assim fez questão de aparecer. Uma foto que foi tirada ao futebolista inglês com o menino está a comover Inglaterra. “Bradley estava muito feliz e muito relaxado junto a Defoe”, escreveu a mãe da criança nas redes sociais.