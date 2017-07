A explosão de uma caldeira de uma fábrica exportadora de vestuário matou pelo menos dez pessoas e feriu mais de 50 no Bangladesh, de acordo com fontes policiais daquele país asiático. A explosão aconteceu esta segunda-feira à noite nos arredores de Dacca, capital do Bangladesh.

Familiares de trabalhadores da fábrica garantem ainda que mais seis pessoas continuam desaparecidas. A polícia não dá esse número como certo, mas admite que podem haver mais vítimas. Para já, as buscas continuam, não sendo ainda conhecidas as causas da explosão - o caso está a ser investigado.

O Bangladesh possui cerca de quatro mil fábricas de vestuário, sendo o segundo maior produtor mundial desta atividade, a seguir à China. O país melhorou significativamente os requisitos de segurança impostos aos fabricantes após o colapso de um complexo industrial com cinco fábricas em 2013, que resultou na morte de mais de mil pessoas. Ainda assim, muitos especialistas em segurança no trabalho defendem que a realidade está muito aquém dos padrões desejáveis, uma vez que as fábricas continuam a precisar de modernizar os seus equipamentos e melhorar as condições de segurança dos edifícios.