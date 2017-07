A psicopatia continua, em muitos casos, a ser mal compreendida pela sociedade – várias pessoas baseiam-se em personagens de filmes para descreverem este transtorno. Mas a verdade é que este é um problema mais pessoas do que se possa pensar.

De acordo com o testemunho dado pelo psiquiatra Max Pemberton ao jornal britânico Independent, “todos temos aspetos da nossa personalidade relacionados com a psicopatia”.

Segundo diretrizes divulgadas pelo serviço nacional de saúde britânico, um diagnóstico de psicopatia deve apresentar, no dia-a-dia, pelo menos três dos seguintes critérios:

- Infringir a lei frequentemente;

- Ser desonesto frequentemente;

- Ter comportamentos impulsivos ou não ter a capacidade de faezr planos;

- Irritar-se facilmente e ser agressivo;

- Não ter uma preocupação com a sua segurança ou daqueles que o rodeiam;

- Apresentar um comportamento irresponsável frequentemente;

- Não sentir remorsos.

Para além destes sinais, Pemberton destaca ainda a existência de um comportamento frio e distante, ter um charme superficial, aborrecer-se facilmente ou sentir-se frustrado com facilidade.

Estes traços costumam surgir nos últimos anos da adolescência ou no início da vida adulta, quando a personalidade da mesma já está formada. No entanto, um estudo recente feito pela University of South Wales e pela Kings College London identificou alguns destes traços em bebés com apenas cinco semanas de idade.

O serviço nacional de saúde britânico alerta aind apara o facto de este transtorno desenvolver-se de uma forma mais rápida quando a pessoa atinge os 40 anos.