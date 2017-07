O Benfica está a planear investir num clube da Premier League. A revelação foi feita pelo administrador financeiro das águias, Domingos Soares Oliveira, à revista "Forbes", explicando que o investimento será feito "com limitações" e num emblema de meio da tabela do principal escalão do futebol inglês.

"Quando o dinheiro é muito, as pessoas preocupam-se menos com a otimização do seu volume de negócios. Nós temos uma experiência de 10 ou 15 anos em que, sem dinheiro, tivemos de otimizar o nosso modelo, chegando ao ponto de hoje o Benfica ser uma empresa que está finalmente a conseguir diminuir a alavancagem feita em cima da dívida", afirmou o dirigente encarnado, realçando os avultados montantes que os emblemas ingleses têm recebido nos últimos anos pelos direitos de transmissão televisiva dos seus jogos.