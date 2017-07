O regime norte-coreano parece ter ultrapassado uma importante linha vermelha esta terça-feira. Pyongyang testou com sucesso aquilo que diz ser o seu primeiro míssil intercontinental, um dispositivo que pode ser capaz de atingir mais de seis mil quilómetros e chegar a território norte-americano armado – é uma possibilidade – com uma ogiva nuclear. Trata-se de um desenvolvimento que pode inaugurar novas e mais violentas respostas ao regime.

O governo de Kim Jong-un exagera regularmente os seus sucessos balísticos e nucleares. Fê-lo novamente esta terça, ao afirmar que o seu novo míssil intercontinental – há muito um objetivo em Pyongyang – pode “atingir o mundo inteiro”. A declaração descabida, no entanto, parece ocultar uma ameaça real. De acordo com vários observadores e analistas, o míssil desta terça-feira pode, de facto, atingir o estado americano do Alasca.

“Se os dados preliminares estiverem corretos, este míssil pode alcançar uma distância máxima de cerca de 6700 quilómetros numa trajetória linear”, explica David Wright, do Conselho dos Cientistas Consternados, uma organização que monitoriza grandes ameaças à vida humana no planeta. Essa distância, segundo afirmou Wright ao “El País” é suficiente para atingir todo o Alasca, embora nenhum outro estado americano.

