A Procuradoria-Geral da República acaba de confirma que está a investigar suspeitas de que o roubo em Tancos possa estar ligado a terrorismo internacional.

A suspeita tinha sido descartada ontem na imprensa espanhola, que apontava apenas para uma rede de crime organizado citando fontes governamentais portuguesas e espanholas. O Ministério da Administração Interna desmentiu entretanto essa indicação, admitindo que as autoridades portuguesas estão a fazer tudo o que está ao seu alcance para investigar este caso. O gabinete de Constança Urbano de Sousa disse então não dispor, nem poder dispor, de informações detalhadas sobre as investigações em curso.

Através de comunicado, a PGR esclareceu ao início desta tarde que as investigações foram iniciadas mal houve notícias do desaparecimento de material de guerra.

"Na sequência de análise aprofundada dos elementos recolhidos, o Ministério Público apurou que tais factos, se integram numa realidade mais vasta", informa a Procuradoria-Geral da República, que refere que estão em causa suspeitas da prática dos crimes de associação criminosa, tráfico de armas internacional e terrorismo internacional.

"Atenta a natureza e gravidade destes crimes e os diferentes bens jurídicos protegidos pelas respetivas normas incriminadoras, o Ministério Público decidiu que a investigação relativa aos factos cometidos em Tancos deveria prosseguir no âmbito de um inquérito com objeto mais vasto a ser investigado no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP)", lê-se ainda no comunicado, que informa que o inquérito se encontra em segredo de justiça.

No processo, o Ministério Público é coadjuvado pela Unidade Nacional Contra Terrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária, com total colaboração institucional da Polícia Judiciária Militar.

O roubo de armamento militar em Tancos foi tornado público na quinta-feira. Como o SOL noticiou na última edição, as primeiras informações levaram Marcelo a chamar Ferro Rodrigues e António Costa para um almoço em Belém nesse mesmo dia. Os paóis terão sido assaltados na quarta-feira e desapareceram armas apenas de três das 20 estruturas no local. A videovigilância estava avariada e a última ronda a estes paóis tinha acontecido ao final do dia da terça-feira. Foi no regresso ao local, na quarta-feira à tarde, que foi detetado um corte na vedação.