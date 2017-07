A União das Misericórdias Portuguesas revelou hoje qual vai ser a estratégia de distribuição dos donativos angariados depois da tragédia de Pedrógão Grande. A escolha da UMP para a ser a recetora dos donativos angariados no concerto solidário no Meo Arena gerou alguma contestação por parte do autarca de Pedrógão Grande. Além do cheque de 1,153 milhões de euros entregue no final do espectáculo, a conta solidária das Misericórdias angariou perto de 500 mil euros.

Em comunidade, a instituição informa que o Grupo de Trabalho de emergência criado para responder à catástrofe que assolou as comunidades do centro do país reuniu mais uma vez para definir o modelo de intervenção e de apoio a esta região. Ainda está a decorrer o levantamento das necessidades mais prementes da população mas ficou já definido que os fundos solidários angariados deverão, prioritariamente, apoiar a recuperação de imóveis de habitação permanente e criar condições para o fomento de emprego que contribuam, a médio prazo, para evitar a desertificação das localidades afetadas e para o desenvolvimento regional e local.

A UMP revela ainda que vai criar uma plataforma que tornará público o destino de todas as verbas. “A UMP reitera que todos os donativos angariados serão investidos no apoio direto às famílias afetadas pelos incêndios florestais. Seremos extremamente rigorosos e transparentes com cada cêntimo doado, pelo que iremos criar uma plataforma digital de consulta pública de todos os donativos angariados”, diz o presidente da União das Misericórdias, Manuel Lemos, citado neste comunicado.

A União das Misericórdias faz ainda saber que vai apoiar a Administração Regional de Saúde Centro com a disponibilização de psicólogos, médicos e enfermeiros para darem resposta imediata às necessidades da população.

Para a intervenção local dos trabalhos, foi nomeada uma Comissão Executiva que conta com os provedores das localidades afetadas e dos Presidentes dos Secretariados Regionais da UMP de Leiria e Coimbra.

Ao todo estima-se que as diferentes iniciativas de solidariedade para com as vítimas de Pedrógão Grande tenham angariado cerca de 13 milhões de euros. A forma como serão canalizados para as vítimas depende de entidade para entidade.