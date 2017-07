O ator Donal Logue, mais conhecido por interpretar o papel do detetive Harvey Bullock na série "Gotham", fez um apelo nas redes sociais.

A filha, Jade, de 16 anos, terá desaparecido a 26 de junho. Desde então, o ator tem apelado à ajuda de quem tenha alguma informação relevante sobre o paradeiro da jovem.

“Eu amo todas as pessoas e já conheci toneladas, mas sinceramente (sou tendencioso) nunca houve uma criança mais amável, inocente e fofa do que a Jade. Eu amo-a e quem ela é. O grupo dela é forte (conheci muitas pessoas maravilhosas através dela), mas há predadores que nadam entre as fileiras sabendo que estão a lidar com almas doces e confiantes. Queremos-te em casa Jade”, escreveu o ator na sua página de Facebook.