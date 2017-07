Este vídeo tornou-se o mais visto de sempre do Facebook. Publicado apenas a 18 de maio pela Blossom, uma página de vídeos de utilidade, passou a barreira dos 340 milhões de visualizações, tendo já 2,4 milhões de "likes", mais de 167 mil comentários e quase 11 milhões de partilhas.

Não é, porém, o típico vídeo viral. Não mostra acontecimentos chocantes ou ridículos. Trata-se, simplesmente, de um vídeo que se propõe a revelar o "melhor método" para... dobrar a roupa e organizar o calçado. Se calhar, o melhor mesmo é vê-lo e aprender.

Diga-se que, sendo um valor estratosférico para o Facebook, as visualizações deste vídeo ainda andam muito longe do vídeo mais visto de sempre do YouTube: nada mais, nada menos que o mundialmente famoso (e viral) "Gangnam Style", imortalizado pelo cantor sul-coreano Psy, que até hoje regista mais de dois mil milhões de visualizações!