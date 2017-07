A Selecção Nacional conquistou o segundo lugar do escalão de Seniores Femininas do Torneio Garci Cup, que hoje chegou ao fim, em Estarreja.

Na final, as lusas defrontaram a equipa Roscas.pt - com quem já tinham jogado no início da fase de grupos - e, nesta partida, as comandadas de Carlos Pires não entraram bem no jogo e não conseguiram acompanhar o ritmo que as adversárias imprimiam ao jogo. Ao intervalo, as Juniores B de Portugal perdiam por 20-12.



No entanto, a Seleção Nacional regressou para a segunda parte mais forte e, pouco a pouco, foi recuperando da diferença até à margem mínima, mas já não conseguiu evitar a derrota, novamente pela diferença mínima, 32-31.



No final do jogo e do torneio, Carlos Pires fez um "balanço positivo, foram mais dias de trabalho e mais uma oportunidade de trabalhar e competir. Hoje, no último jogo, não podemos contar com todas as atletas, por questões físicas, mas são situações recuperáveis. Entramos mal no jogo, não entramos adaptados à realidade e elas, atletas da Selecção A, entraram para ganhar com ritmo e com ânimo e não fomos capazes de reagir a isso e a juventude também se reflectiu um bocadinho. Depois, na segunda parte, conseguiram soltar-se e recuperar bem", explicou o seleccionador nacional, que aproveitou ainda para "desejar muito sucesso a quem vai para o grupo de andebol de praia".



Recorde-se que as Juniores B Femininas preparam-se para o Campeonato da Europa de Sub17 Femininos - 2ª Divisão na Lituânia, de 14 a 20 de Agosto.