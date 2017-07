Santo Tirso recebeu o maior Encontro Nacional de Minis Masculinos e Femininos realizado até agora. Este ano, foram batidos todos os recordes de participações - 107 equipas de 65 clubes disputaram cerca de 340 jogos, naquele que é maior evento nacional totalmente dedicado aos mais jovens andebolistas!

Durante quatro dias, a maior parte do tempo foi passada num dos muitos campos reservados ao Encontro Nacional de Minis, mas nem só de jogos se fez o Encontro Nacional de Minis. Houve energia para saltar nos insufláveis e para o Street Handball, tempo para brincar com os amigos de quatro patas do CãoVida Club e atenção para as recomendações da Cruz Vermelha e do Roteiro da Cidadania. Mas há, sobretudo, recordações que vão viver para sempre nos corações dos nossos Minis e dos seus treinadores.

No último dia, houve ainda tempo para uma sessão de autógrafos com a Bebiana Sabino, o Ricardo Pesqueira e o André Reis.

A grande festa nacional dos Minis culminou com uma bonita e colorida cerimónia de encerramento, no Pavilhão Municipal de Santo Tirso. Numa prova de onde todos saem vencedores, destacaram-se as duas equipas com mais Fair-Play: o FC Gaia, nos masculinos e o CP Vacariça, nos femininos, foram as equipas que regressaram a casa com este troféu.

Na cerimónia de encerramento, o primeiro momento foi dedicado a breves discursos: Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Joaquim Couto, deixou umas palavras de despedida, seguido de umas palavras de agradecimento do Presidente da Federação de Andebol de Portugal, Miguel Laranjeiro e terminou com um pequeno discurso de Catarina Marcelino, Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade. Miguel Laranjeiro aproveitou a oportunidade para entregar uma lembrança da Federação de Andebol de Portugal à Senhora Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, à Câmara Municipal de Santo Tirso e ao Ginásio Clube de Santo Tirso.

Depois, foram entregues medalhas a todos os árbitros e voluntários, bem como a todos os 65 clubes presentes no Encontro Nacional. As medalhas foram entregues pela Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino, pelo Presidente da Federação de Andebol de Portugal, Miguel Laranjeiro, pelo Vice-Presidente da Federação de Andebol de Portugal, Augusto Silva, pelo Vereador do Desporto da Câmara de Santo Tirso, José Pedro Machado, pelo Presidente da Associação de Andebol do Porto, Paulo Martins, pelo Vice-Presidente do Ginásio Clube de Santo Tirso, Fernando Vale e pela atleta da Selecção Nacional Feminina, Bebiana Sabino.

Quem não faltou à cerimónia de encerramento foi a nossa mascote Manitas, que faz sempre enorme sucesso entre os mais pequenos. A animação do encerramento esteve a cargo de um grupo de atletas do Ginásio Clube de Santo Tirso.

Terminada a entrega das medalhas, foi tempo de despedida, com a promessa do reencontro em 2018, para mais um grande Encontro de Minis.