Em declarações ao Sun, Ed Sheeran admitiu que "um comentário pode arruinar o dia" e, por isso, vai desligar-se da rede social. "Dou a volta à cabeça a tentar perceber porque é que as pessoas me detestam tanto", reconheceu.

Agora, o Twitter vai continuar a gerar publicações partilhadas através do Instagram mas Ed Sheeran não irá gerir a página. O músico já tinha tirado uma sabática online entre o final do ciclo do álbum "X" e a feitura do novo "÷".