O Santander vai avançar com um aumento de capital de sete mil milhões de euros para financiar a compra do banco Popular.

Esta operação será feita através da emissão de novas ações, que serão vendidas a 4,85 euros. No entanto, os atuais acionistas terão direito a subscrever novas ações mediante o atual capital detido. O banco explica que cada ação detida atualmente dará "um direito de subscrição preferencial, sendo necessários 10 direitos" para se poder subscrever uma nova ação.

Segundo a instituição financeira liderada por Ana Botín, o aumento de capital pretende “reforçar a estrutura de recursos próprios do banco para dar uma adequada cobertura à aquisição de 100% do capital social do Banco Popular", diz.

As novidades não ficam por aqui. O Santander prevê terminar o primeiro semestre com um lucro de 3,6 mil milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 24% face ao mesmo período do ano passado. No entanto, excluindo itens extraordinários, o aumento de lucros será de 14%.