De acordo com a polícia de Los Angeles, Ryan sofria de depressão e suicidou-se. Na semana passada, a atriz fez uma publicação nas redes sociais a manifestar tristeza pela morte do avô.

"O meu homem de sonho que só vou ver nos meus sonhos. Encontramo-nos em Percebo, em breve. Adoro-te, meu Papa", escreveu.

Ryan tornou-se célebre no VH1 e foi convidada a apresentar o programa "Stevie TV" no VH1 e a ser co-apresentadora no canal E!. Eram conhecidas as imitações de figuras como Amy Winehouse, Lady Gaga e Justin Bieber.