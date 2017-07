Mariana Monteiro, fez esta segunda-feira, dia 4, uma denúncia na sua página de Facebook relacionada com falta de profissionalismo das produtoras contratadas referentes à série que estreou na RTP, “Ministério do Tempo”, na qual a atriz faz parte do elenco.

“Quando, em maio de 2016, iniciámos a rodagem de ‘O Ministério do Tempo’, todos nós o fizemos com a vontade e o profissionalismo que um novo projeto sempre nos merece”, começa por referir a artista.

“Depois de uma primeira temporada com alguns percalços, o que sucede no final do mês deixa-nos a todos atônitos: os ordenados não são pagos! Toda a equipa decide parar até o problema estar resolvido”.

“Gostaríamos de deixar um forte alerta a todos os companheiros de profissão sobre o risco que corremos ao aceitar convites para trabalhar com algumas produtoras (…) e deixar um apelo à direção da RTP para que não nos deixe à mercê daqueles que, a coberto de uma maior oferta no mercado audiovisual, se apresentam a concurso sem as condições mínimas para exercerem dignamente esta atividade”, rematou.