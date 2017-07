Ed Sheeran vai afastar-se da sua página de Twitter, revelou o artista numa entrevista ao The Sun.

De acordo com as suas palavras, a rede social em causa serve apenas para as pessoas se criticarem umas às outras. Nos últimos tempos, Ed Sheeran tem recebido inúmeras críticas de pessoas que não gostam do seu trabalho e por isso irá desistir da sua página do Twitter, já que “uma das Tarefas mais difíceis é trabalhar quando as pessoas desvalorizam o seu trabalho”, disse.

“Eu vou lá e não há mais nada do que pessoas a dizerem coisas más. O Twitter é uma plataforma para isso. Um comentário arruína o teu dia. Por isso é que saí de lá”, acrescentou.