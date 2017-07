Grelhado ou estufado?

Algumas pessoas não sabem que um bebé, dentro de um carro fechado, pode desidratar em escassos minutos, com o risco de graves lesões cerebrais

Muita gente ainda descura o perigo que é deixar crianças (ou animais de estimação) dentro de um automóvel fechado, ao sol, nem que seja por “cinco minutos”. Por outro lado, também são muitos os que acham que usar óculos de sol é uma pirosice ou apenas moda. Ficam estes apontamentos para verem que, provavelmente, os que assim pensam estão muito enganados…

– No outro dia é que aconteceu uma coisa…

Olhei para a mãe do Carlos, de 12 meses acabados de fazer, porque a resposta à minha pergunta “Então, como é que ele tem estado?” tinha sido “Está tudo ótimo. Nada a registar!” – afirmação essa glosada com um sorriso aberto.

– Uma coisa? – perguntei.

– Sim, nada de especial, mas que me provocou um bocado de stresse.

– Então?

– Imagine que ele foi com a minha irmã, de carro, a uma festa de família, e, não sei como, a minha irmã fechou o carro com a chave lá dentro... – deve ter visto a minha expressão de perplexidade, e continuou – com o Carlos também lá dentro.

– E?

– Não houve problema. Ela telefonou--me e eu fui ter com ela com o duplicado da chave.

– Então tudo se resolveu.

– Sim, apanhei um bocado de trânsito, porque sabe como é a autoestrada de Braga.

A minha cara deve ter ficado lívida.

– Pois, demorei mais de uma hora, porque estava um trânsito infernal.

– O pior é o vidro partido! – exclamei.

– Vidro? Não. A minha irmã e o resto das pessoas que lá estavam acharam que só partiriam o vidro se o bebé chorasse, mas ele esteve sempre tão calminho.

– E quando chegou? – disse eu, a temer alguma notícia menos agradável.

– Bebeu dois biberões de água e estava muito caidinho, mas foi só o stresse...

Este relato foi verdadeiro, salvaguardando os nomes e os locais. Publico-o com a autorização expressa da mãe, que me pediu que o fizesse... Para que não cometam o mesmo erro de avaliação.

Algumas pessoas não sabem que um bebé, dentro de um carro fechado, pode desidratar em escassos minutos, com o risco de graves lesões cerebrais porque a desidratação, ainda por cima, é apenas de água, conservando um teor de sódio exagerado no sangue que provoca perturbações em vários órgãos, designadamente no cérebro.

Em qualquer dos casos, não tendo uma outra chave à mão, a solução só poderá ser partir o vidro, abrir a porta e retirar o bebé. E nunca deixem – então agora, que o tempo está cada vez mais quente, e mesmo que o carro não esteja ao sol – um bebé fechado dentro de um carro. Nem que seja para ir buscar o irmão ao infantário, comprar o jornal ou beber um café.

Obrigado à mãe do “Carlos” pelo seu testemunho.

O mesmo acontece se virem um animal de estimação dentro de um carro, fechado ao sol. Se não conseguirem contactar o dono, tentem ver se há um agente da autoridade por ali, para que seja ele a tomar providências. Caso não esteja ninguém por perto, partam o vidro – é o que eu faria. Bem sei que o dono do carro vos pode assacar a culpa do vidro partido e pedir que o paguem. Deixem estar… deixem-se ir até ao tribunal e documentem o caso, com testemunhas. Estou certo de que nenhum juiz se atreverá a condenar uma pessoa que tentou salvar uma criança ou um animal de estimação da morte certa.

O calor dentro de um automóvel pode atingir níveis incompatíveis com a vida, levando rapidamente à desidratação. Não é um nem dois casos que são referidos, todos os verões, na comunicação social. O motivo não é malévolo, obviamente… é o “vou só ali”, “é só um bocadinho” ou “despacho-me num instante”. Só que há gente na fila, as pessoas que atendem demoram mais tempo e não nos apercebemos do atraso. Quem está à torreira do sol, dentro de uma “prisão”, pode morrer. Idem, como referi, para um cão ou um gato.

Aliás, aproveito para dizer, hoje que estão 37 graus em Lisboa e o verão ainda agora começou, para, mesmo sem ser nestas situações extremas, quando transportam os vossos filhos ou animais de pelo, que são mais sensíveis por razões óbvias, arejarem bem o carro antes de começarem a andar, se ele esteve ao sol, abrindo as janelas ou portas e deixando sair o “bafo”. Podem ligar o ar condicionado, que também ajuda a refrescar.

No fundo, mesmo para o adulto, é mais agradável não entrar num autêntica sauna.

No verão, com as pressas de ir para a praia, de vir da praia, de isto e daquilo, esquecemo-nos desses pormenores. Nem é preciso estarem 37 graus ou o carro estar ao sol. Basta estar calor (muito pior, claro, se a chapa estiver a apanhar o sol diretamente) para o habitáculo ficar um forno.

Estas coisas acontecem… e não adianta, depois, estar a lamentar o que se poderia ter feito, além de que a pressa é o contrário do que se deseja, seja nas férias, seja nos ritmos de verão.

E a proteção solar…

P. S. E não se esqueçam, desculpem ser tão insistente, da proteção solar TODOS os dias. Além do creme protetor, que possa ser facilmente espalhável e seja passível de colocar várias vezes durante o dia – seja na praia, seja na piscina ou no dia-a-dia –, insistir (por vezes exige paciência e arte) para os vossos filhos usarem óculos escuros. Muita gente ainda acha que é moda, que é pirosice, que é desnecessário. Os raios ultravioletas, tal e qual os raios X e raios gama, que pertencem aos que estão para lá do violeta do arco-íris, são cumulativos. O cristalino do olho humano só os filtra depois dos 15 anos. Até lá, têm um efeito de aumentar em cada exposição, até queimarem a retina. Não, portanto, por moda nem sequer por conforto. É por necessidade! Os adultos, por exemplo, já não precisavam mas, curiosamente, usam… Algo de incongruente, não vos parece? A partir de agora, os níveis de radiação UV andam pelos 10 ou 11… numa escala de 0-11! Será assim até meados de setembro, início de outubro. Não queiram que, daqui a 15 anos, os vossos bebés tenham graves problemas de queimaduras irreversíveis na retina por negligência dos pais deles!

Pediatra, Escreve à terça-feira