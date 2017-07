Um juiz incumbido de investigar o incêndio: em Londres

Relacionar causas e efeitos e o seu grau de influência no desastre, e bem assim quem possa ter tido nele responsabilidades pessoais, é a tarefa difícil do juiz britânico

Talvez por o sistema judicial ser prestigiado no Reino Unido, quem foi nomeado para dirigir o inquérito ao incêndio que ocorreu num prédio londrino e que causou a morte de muitas pessoas tenha sido um juiz.

A ele – naturalmente em colaboração com um qualificado grupo de peritos – caberá averiguar as causas do sinistro e fixar as responsabilidades de quem as tiver.

Vejamos: uma coisa é apurar as responsabilidades individuais concretas no mau planeamento da proteção contra incêndios em prédios daquela altura, a impreparação dos responsáveis pelo combate às chamas, o insuficiente e inadequado equipamento para o efeito.

Outra é determinar as responsabilidades das más decisões técnicas que autorizaram a construção de tal edifício, as que estão relacionadas com a legalidade dos materiais usados no seu posterior revestimento ou com o deficiente controlo e vigilância dessas obras.

Outra ainda, bem diferente, é evidenciar a responsabilidade objetiva de um sistema político, económico e social que foi sendo construído ao longo de muitos anos e que, através de muitas decisões concorrentes, permitiu que algumas das condicionantes antes apontadas pudessem ter convergido para a tragédia.

Esta última está naturalmente associada ao juízo sobre as opções políticas que obtiveram consensos alargados das principais forças partidárias e dos interesses económicos dominantes.

Algumas de tais decisões serão bem identificáveis, outras, nem tanto, devido também à colegialidade dos órgãos que as tomaram.

Apurar todas as condicionantes, relacionar as suas causas e efeitos e o seu grau de influência nos factos, e bem assim quem possa ter tido neles responsabilidades pessoais, é a tarefa difícil de um juiz britânico que todos reconhecem ser uma personalidade bem preparada e independente.

Neste aspeto, o desempenho independente e acutilante dos juízes britânicos é conhecido: recordemos as conclusões claras e os efeitos políticos devastadores do relatório sobre a decisão governamental que conduziu à Segunda Guerra do Golfo.

Os limites do presente inquérito são, todavia, muito difíceis de definir.

Com efeito, uma excessiva incidência no apuramento de responsabilidades individuais, pela atuação no teatro de operações, pode servir apenas para fazer obnubilar a responsabilidade mais geral por uma situação que continha, desde o início, todos os riscos do desastre.

As exigências “sanguíneas” dos media e a colonização cultural que eles exercem sobre os muitos agentes políticos determinam, não raramente, reações e respostas imediatas dos investigadores, que assim se ficam pela aparência dos factos.

Encontrar uma fotografia para editar e um ou mais entrevistados para serem publicamente massacrados, ou leviana mas não ingenuamente absolvidos, permite demasiadas vezes evitar que a responsabilidade política pela criação das condições que originaram as tragédias seja conhecida.

A fome de sangue, que não se esgota na publicitação de imagens chocantes das vítimas, acaba assim por desviar as atenções das causas essenciais: as que conduziram a um espiral coerente de desprezo pelos interesses públicos e a uma valorização desumana dos benefícios económicos imediatos.

Às vezes, tal estratégia é de tal maneira evidente que se torna chocante, mesmo quando capaz de atingir os seus propósitos mistificadores.

Os juízes ingleses estão habituados a fugir de tais ratoeiras e, por isso, continuam a ser estimados pelos cidadãos do seu país.

