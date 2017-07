As manchetes de hoje são variadas, no entanto Tancos, os incêndios e a preparação do princípio da época do campeonato estão a marcar a atualidade.

Diário de Notícias

Segurança nos paióis vai regressar aos anos 1980

Saúde. Novo Hospital CUF Sintra vale 30 milhões e 345 postos de trabalho

Incêndios. Bombeiros apanhados pelas chamas em Abrantes

Meteorologia. Fenómeno de Pedrógão é sinal das alterações climáticas

Correio da Manhã

Pressão mundial com roubo em Tancos

Justiça vê à lupa contas bancárias de Pinho

Conceição começa época do FC Porto sem reforços

Jornal de Notícias

Militares de serviço aos paióis de Tancos com armas sem munições

Pedrógão Grande. São precisos 500 milhões de euros para voltar a dar vida ao Pinhal Interior

O primeiro dia de Sérgio Conceição. "Todos têm de mostrar que merecem esta camisola"

Espanha. Fábio Coentrão paga 1,7 milhões ao Fisco

Benfica. Rui Gomes da Silva nega contrato com bruxo

Público

Novos subscritores da ADSE com período de carência de 90 dias

Crime organizado na base do assalto a Tancos

Protesto dos enfermeiros vai atingir todos os blocos de partos

Macron quer reformar França num só ano e exige "força"

Jornal de Negócios

Gás Natural propõe fusão à EDP

Já há IPSS que estão no capital do Montepio

Entrevista a Philippe Aghion. "A Alemanha não podia ter melhor parceiro do que Macron"

Costa "sempre contactável e disponível em caso de necessidade"

Saúde. CUF constrói hospital em Sintra

A Bola

Acuña está fechado. Extremo argentino chega nas próximas horas para assinar pelo Sporting

Record

Doze horas no Seixal no arranque dos trabalhos. Já é a doer

O Jogo

Treinador do FC Porto aponta caminho para título no arranque de 2017/18. "Exigência é máxima para todos"