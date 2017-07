A Coreia do Norte lançou esta terça-feira um novo míssil, disse o comando conjunto das forças armadas sul-coreanas.

O lançamento ocorreu 09h40 na hora local (madrugada de terça-feira em Lisboa). O míssil foi lançado perto da província norte-coreana de Pyongyang Nort, tendo atingido uma altitude superior a 2.500 quilómetros, informou o Ministério da Defesa japonês, citado pela agência France Press.

"Estima-se que o míssil atingiu uma altitude bastante superior a 2.500 quilómetros, seguiu durante 40 minutos e caiu no mar do Japão, na zona económica exclusiva do arquipélago, a 900 quilómetros de distância do ponto de partida", disse o Ministério de Defesa em comunicado.