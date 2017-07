António Costa faz puzzles para se distrair. É o hobby mais conhecido do primeiro-ministro que, nos tempos livres, gosta de se concentrar. Em Palma de Maiorca, onde está de férias, António Costa tem um puzzle complexo para resolver: como ultrapassar aquela que é a maior crise política que enfrenta desde que, há ano e meio, o seu governo tomou posse contra todas as expectativas?

Dentro do PS admite-se que a mudança dos ministros da Defesa e da Administração Interna é um ponto de não retorno e que o retiro de Costa para Espanha lhe permitirá mais facilmente desembrulhar o problema. Ou seja: o governo está fragilizado e, para recuperar a liderança política, precisa de afastar o ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, e a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa. A oportunidade para fazer outras mexidas no governo acabaria por ser útil – na realidade, há ministérios que estão à espera de ser remodelados há muito tempo. Veja--se o Ministério da Economia, por exemplo, tutelado por Manuel Caldeira Cabral.

César na Administração Interna ou defesa?

Carlos César, o presidente do PS e líder parlamentar, poderia servir agora para apagar o fogo junto da Defesa ou da Administração Interna. Na altura da constituição do governo, António Costa pediu a Carlos César que ocupasse o cargo de líder parlamentar, uma vez que a solução de governo obrigava a uma permanente negociação com as bancadas do PCP e do Bloco de Esquerda. E o cargo de líder parlamentar seria um dos lugares de ponta da nova solução política.

A verdade é que a frente parlamentar tem sido tranquila, muito mais do que se estava à espera. Governo, PS, PCP e Bloco de Esquerda mantêm uma relação já primorosamente oleada, a que não é alheio o trabalho do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos. A promoção a ministro de Pedro Nuno é um assunto que tem vindo a ser insistentemente falado nos corredores socialistas – e que também poderia ser resolvido nesta remodelação.

É evidente que é mais simples para António Costa demitir o ministro da Defesa – que, de resto, já disse que assumia as “responsabilidades políticas” sem se ter demitido – do que a ministra da Administração Interna, com quem tem uma relação pessoal muito próxima. Mas Costa é, acima de tudo, politicamente racional e pode ter percebido antes dos seus apoiantes mais próximos que o chão lhe está a fugir debaixo dos pés.

Enquanto António Costa está de férias – conforme o i noticiou na edição de ontem e o gabinete do primeiro-ministro confirmou em comunicado ao fim da tarde – é Augusto Santos Silva que está aos comandos do governo. Ontem, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros disse que “a violação de instalações militares foi um acontecimento muito grave” e que “estão a ser desenvolvidas todas as diligências para que os factos e as responsabilidades sejam totalmente apurados, assim como todas as medidas para reaver o material roubado”.

Cristas pediu a Marcelo demissão dos dois ministros

O Presidente da República recebeu ontem, com caráter de urgência, a líder do CDS, que se foi queixar da “crise de autoridade e de confiança” no país. Assunção Cristas defendeu, junto de Marcelo, a demissão do ministro da Defesa e da ministra da Administração Interna. “Estes ministros não souberam estar à altura das suas responsabilidades, as demissões são inevitáveis e temos de o dizer sem hesitações nem mais rodeios: senhor primeiro-ministro, volte e demita-os”, disse ontem Assunção Cristas.

“Há uma crise de autoridade, há uma crise de comando, há uma crise de confiança. Esta só será resolvida com a demissão destes dois ministros”, defendeu a líder centrista, para quem o “governo tem sido o rosto da incompetência em áreas de soberania, desnorte em questões de segurança, seja na proteção civil seja no armamento à guarda do Estado”.

Notícias de Espanha

O Ministério da Administração Interna desmentiu entretanto a notícia do “El Mundo” segundo a qual as armas roubadas em Tancos seriam destinadas ao tráfico internacional de armas, e não a atos terroristas. Num comunicado enviado à agência Lusa, Constança Urbano de Sousa diz que a notícia do “El Mundo” “não corresponde à verdade”.

O jornal citava fonte do Ministério do Interior espanhol, mas Constança Urbano de Sousa esclareceu o seu homólogo do país vizinho que “as autoridades portuguesas estão a fazer tudo o que está ao seu alcance para investigar este caso”.