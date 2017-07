O país está a saque mas as férias estão aí à porta...

As imagens dos últimos ataques levados a cabo por fanáticos adeptos do Estado Islâmico na Europa revelam as limitações da organização: carros e facas foram as armas usadas para matar o maior número de inocentes possível.

Pensemos, pois, nessas imagens e imaginemos o que poderão fazer outros terroristas com as armas que foram roubadas – ou voaram – de Tancos.

A gravidade da situação foi praticamente escondida pelo governo durante quase uma semana e, quando as notícias começaram a sair, o ministro da Defesa tentou desvalorizar o assalto. Mesmo quando o “SOL” noticiou que todos os sistemas de segurança estão avariados há longos meses, nalguns casos anos; que o tipo de material roubado é perigosíssimo e só uma carrinha de dimensões consideráveis podia ter feito o transporte de algumas das armas roubadas; que a NATO, a Europa e os Estados Unidos da América estão muito preocupados, o mesmo ministro e o governo pareciam anestesiados.

Até os próprios canais televisivos, com alguma exceção, entraram na onda de desvalorização do acontecimento. Mas a grande questão é: como foi possível deixarmos roubar tanto e tão perigoso material? De certeza que não haverá apenas um responsável e é preciso uma investigação profunda que permita evitar outros assaltos semelhantes. Para os europeus e americanos, a partir de agora, não merecemos grande confiança.

Se não temos tropa capaz de defender o nosso próprio armamento, quem acreditará em nós? Espantoso é como se quer vender a ideia de que as armas roubadas se destinam a África. Quem não conseguiu evitar o assalto sabe agora o destino das mesmas? Todos os cenários são possíveis, mas ninguém pode estar tranquilo enquanto não se descobrir o paradeiro do armamento roubado. P. S. O que se diria se o primeiro- -ministro fosse de outra cor política e tivesse ido de férias quando o país ainda não se refez dos incêndios de Pedrógão Grande e do assalto a Tancos? As aventesmas de serviço e os políticos de sofá já teriam pedido, seguramente, a queda do executivo.