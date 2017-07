O antigo ministro das Finanças faleceu, esta segunda-feira, em Lisboa, vítima de doença prolongada.

Henrique Medina Carreira foi ministro das Finanças do I Governo constitucional, entre 1976 e 1978. Abandonou o PS em 78, por divergências quando à política económica adotada pelo partido que estaria na altura no poder, tendo-se aproximado do PSD mais tarde, quando apoiou, publicamente, a candidatura de Cavaco Silva à Presidência da República.

Medina Carreira nasceu em 1931, e licenciou-se em Direito em 1962, na Universidade de Lisboa.

Como tal, por ter sido uma figura tão importante para o país, já várias pessoas reagiram à sua morte no Twitter

