O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse, esta tarde, que tudo o que tem a tratar sobre assuntos do Estado tem sido “tratado com o substituto do primeiro-ministro, o ministro dos Negócios Estrangeiros”.

Marcelo comentava a notícia, avançada pelo i, de que o primeiro-ministro se encontra de férias e referiu que "mais complicado seria se o Presidente da República estivesse em férias, ou quando estiver em férias", porque "não há em relação a ele a possibilidade de substituição".

O i noticiou hoje que o primeiro-ministro tinha férias marcadas para o início de Julho e resolveu não as adiar, apesar do momento sensível que o país atravessa com os incêndios de Pedrógão Grande e o roubo de armamento em Tancos.