De acordo com as autoridades, várias pessoas fora atropeladas após um táxi se ter despistado junto ao aeroporto de Boston.

As pessoas, pelo menos dez, já foram transportadas para o hospital e, segundo as autoridades americanas, este incidente está a ser tratado como um verdadeiro acidente e não um atentado terrorista.

De acordo com a mesma fonte, o condutor, de 56 anos, que atropelou as pessoas está a cooperar com as autoridades.