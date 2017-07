O gabinete do primeiro-ministro confirmou, esta tarde, que António Costa “encontra-se no gozo de uma semana de férias”.

Depois de o i ter noticiado que Costa tinha férias marcadas e optou por não as adiar, apesar do momento político sensível que o país está a enfrentar, o gabinete do primeiro-ministro fez um comunicado a esclarecer que “o governo, tendo em consideração o período de verão, organizou e planificou em tempo o período de férias do primeiro-ministro, bem como dos restantes membros do governo, de forma a garantir as necessárias substituições para assegurar o normal funcionamento do governo”.

O comunicado garante ainda que “o primeiro-ministro está sempre contactável e disponível em caso de necessidade”.