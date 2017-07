A luta autárquica em Odivelas ganhou contornos nacionais com a aposta do PSD em Fernando Seara. O social-democrata, que tem um vasto currículo no poder local e durante vários anos fez comentário desportivo com a camisola do Benfica, vai disputar o cargo com Hugo Martins, candidato do PS e atual presidente da Câmara.

Seara quer repetir o feito de Sintra, em 2001, quando conquistou a autarquia à socialista Edite Estrela. O advogado esteve à frente da Câmara de Sintra durante três mandatos e em 2013, quando já tinha o atingido limite de mandatos, candidatou-se a Lisboa pelo PSD. Perdeu com António Costa e ocupou o lugar de vereador na autarquia da capital. Quatro anos depois, Seara regressa ao combate político e joga tudo na sua popularidade e no trabalho que fez em Sintra.

Na apresentação da candidatura, Fernando Seara prometeu apostar numa «política humanista e de proximidade com cada cidadão e cidadã de Odivelas, atores e protagonistas permanentes de qualquer política municipal».

«Não há concelhos mais pomposos que outros»

Seara reconheceu, no lançamento da candidatura, que contou com a presença do presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, que houve quem encarasse a sua candidatura a Odivelas com «perplexidade», mas “não há concelhos mais pomposos que outros». As prioridades do social-democrata serão «combater a exclusão social e a pobreza, lavar o concelho e pôr a higiene urbana a funcionar» e promover «a igualdade de tratamento na afetação de edifícios públicos e de fundos comunitários». O candidato da direita, que avança com o slogan ‘Dar Força a Odivelas’, promete ainda solidariedade com os «reformados com rendimentos insuficientes, famílias vitimas de desemprego e jovens inquietos quando ao seu futuro e vulneráveis a todos os aliciamentos».

Socialistas apostam no atual presidente da câmara

Vinte anos mais novo que Fernando Seara, o candidato socialista não goza da popularidade do comentador desportivo, mas tem a vantagem de liderar a câmara desde há dois anos, quando substituiu Susana Amador no cargo. É a primeira vez que Hugo Martins se vai candidatar a presidente da autarquia e garante que encara a candidatura do PSD como «uma demonstração da relevância e da atratividade do nosso concelho».

Hugo Martins, que antes de entrar na política a tempo inteiro era professor de Matemática no ensino secundário, argumenta que Odivelas «apresentou as melhores contas de sempre, conseguindo, inclusive, a consolidação das suas contas e tudo isto sem nunca deixar de investir no território e nas pessoas».

O candidato está convicto de que a gestão socialista tem «vindo a transformar o concelho de Odivelas numa referência autárquica». Hugo Martins, em declarações ao SOL, define como prioridades «a Educação, a Cultura, o Desporto, a Saúde e a Inovação Social, pilares de apoio e de desenvolvimento humano”.

O atual presidente da autarquia de Odivelas compromete-se ainda em «encontrar soluções para melhorar a mobilidade, o ordenamento territorial, o espaço público e de lazer, assim como para promover a reabilitação urbana. E se falamos de prioridades, também o desenvolvimento económico e o empreendedorismo têm estado na base da nossa estratégia, apresentando resultados bastante positivos».

PS ganhou todas as eleições desde que Odivelas é concelho

Odivelas passou de freguesia a concelho em 1999. Desde 2001, quando se realizaram as primeiras eleições, depois de o concelho ter sido gerido por uma comissão instaladora, que os socialistas governam o município. Atualmente, o PS governa a câmara com seis eleitos, os comunistas têm três vereadores e os sociais-democratas dois.