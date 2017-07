A colisão entre um autocarro e um camião de cargas resultou esta segunda-feira num misterioso e intenso incêndio que consumiu por completo o primeiro veículo e matou 18 pessoas. Outros 30 passageiros ficaram feridos e dois lutavam esta segunda pela sua vida no hospital.

O incêndio foi tão intenso que os primeiros bombeiros a chegar ao local não se puderam aproximar do autocarro em chamas, que ardeu até à sua carcaça metálica. Quinze corpos carbonizados foram já resgatados, mas as autoridades partem do princípio que as três pessoas desaparecidas morreram.

“O calor deve ter sido tão intenso que não se encontrou nada de inflamável no autocarro”, dizia esta segunda-feira o ministro alemão dos Transportes, Alexander Dobrindt. “Só é possível identificar partes de metal, por isso podem calcular o que isso fez às pessoas que estavam lá dentro.”

Fogo misterioso

Não se conhece a origem do incêndio ou a razão pela qual foi tão intenso. Sabe-se, porém, que o acidente que o despertou não foi grave e que aconteceu num momento de “para-arranca” na autoestrada A9, perto de Stammbach, cidade no sudeste da Baviera.

O fogo propagou-se com rapidez e consumiu o autocarro e atrelado do camião de mercadorias, que transportava almofadas e cobertores. – uma hipótese que circula esta segunda-feira sugere que o incêndio começou na alimentação de combustível do autocarro.

O condutor do camião ficou ileso e – segundo a BBC – disse à polícia que o fogo se iniciou entre ele sair da cabina do seu veículo e o momento de verificar a mercadoria. Um dos condutores do autocarro morreu. Os 44 passageiros tinha idades compreendidas entre os 66 e os 81 anos, segundo diz a BBC.

Seguiam com destino ao lago Garda, onde passariam umas férias. Antes do choque e incêndio da manhã de segunda-feira, o autocarro parou em vários pontos do país para recolher os passageiros.

Historicamente letal

Os detalhes ainda estão a ser recolhidos, mas esta segunda circulam notícias dizendo que uma possível razão pela qual o acidente terminou com quase duas dezenas de mortos foi a demora dos serviços de emergência, causada, segundo alguns relatos recolhidos pela BBC, pela lentidão com que se circulava na autoestrada naquele momento.

Em todo o caso, foram enviados cinco helicópteros para o local, que transportaram os feridos mais graves.

“O nosso pesar está com as famílias das vítimas e desejamos a todos os feridos as melhoras rápidas”, disse a chanceler Angela Merkel, respondendo ao acidente da manhã, agradecendo às equipas de resgate e descrevendo o sucedido como “uma situação terrível”.

De acordo com o jornal britânico “Guardian”, o número de vítimas anunciado para o desastre na Baviera faz dele um dos acidentes mais letais na história alemã.

O acidente mais recente com números próximos ocorreu em junho de 2007, quando um autocarro caiu num fosso com vários metros de profundidade, matando 13 passageiros. Para um caso mais mortífero é preciso recuar a 1992, quando um outro acidente entre um autocarro e um camião matou 21 pessoas.