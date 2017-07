O Reino Unido revelou ontem que vai abandonar um acordo com mais de 50 anos que permite que alguns países estrangeiros possam pescar perto da costa britânica. O cumprimento da decisão era uma promessa do Brexit.

Como o acordo era anterior à adesão do Reino Unido à União Europeia, ainda se manteria em vigor depois do Brexit, que deverá estar concluído em 2019.

Hoje, o governo britânico vai acionar o mecanismo que dá início ao período de dois anos de retirada da Convenção de Pescas de Londres, o nome do acordo, que permite que embarcações de cinco países europeus - Bélgica, França, Holanda, Alemanha e Irlanda - pesquem até seis milhas (dez quilómetros) da costa britânica.

“Abandonar a Convenção de Pescas de Londres é um momento importante na recuperação do controlo da nossa política de pescas”, disse o ministro do Ambiente inglês. “Este é um primeiro passo histórico na construção de uma nova política interna de pescas”, acrescentou Michael Gove. O governante, em comunicado citado pela agência AFP, afirmou ainda que, “pela primeira vez em mais de 50 anos, poderemos decidir quem tem acesso às nossas águas”.

O acordo está em vigor a par da Política de Pescas Comum da UE, que permite que as embarcações dos Estados-membros pesquem na chamada zona económica exclusiva (ZEE) dos diferentes países (entre 12 e 200 milhas náuticas de distância da costa). O Reino Unido ficará de fora desta política depois do Brexit.

Toneladas de pesca

De acordo com números do governo de Londres, os navios britânicos pescaram 708 mil toneladas de peixe, no valor de 775 milhões de libras (894 milhões de euros) em 2015. As estimativas apontam para que os outros membros da Convenção de Londres tenham pescado dez mil toneladas de peixe em águas britânicas.

O ministro da Agricultura da Irlanda considerou que esta decisão do executivo britânico “não é bem-vinda e não resolve nada”. Segundo Michael Creed, o “Brexit coloca desafios muito difíceis ao setor marítimo e este anúncio fará parte das negociações”.

Também hoje, o ministro das Finanças do Reino Unido vai pressionar as empresas britânicas para tentarem aproveitar melhor as oportunidades proporcionadas pelo Brexit, prometendo em contrapartida que o governo terá em atenção as suas preocupações depois da saída.

Philip Hammond diz que vai promover um acordo com base nas necessidades económicas.