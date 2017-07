De acordo com o relatório divulgado pelo Fórum Económico Mundial, estima-se que, atualmente, mais de 150 milhões de toneladas de plásticos poluam os oceanos. Se em 2014 a proporção entre as toneladas desse material e as de peixe era de um para cinco, supõe-se que, em 2025, essa proporção passe a ser de um para três.

O relatório utiliza imagens gráficas para dar conta do uso excessivo de plástico. Assim, refere que, a cada ano, pelo menos oito milhões de toneladas de plásticos são despejadas no oceano, ou seja, o equivalente a despejar um camião de lixo no oceano por minuto. Caso nada seja feito, a previsão é que em 2030 falemos de dois camiões por minuto, número que sobe para quatro em 2050.

Além do impacto ambiental, o estudo debruça-se igualmente sobre a vertente económica do consumo de plástico. O relatório refere que 95% do valor do material das embalagens plásticas se perdem depois da primeira utilização, o que corresponde a uma perda entre 80 e 120 mil milhões de dólares.

Para reverter este cenário, o estudo propõe a criação de um novo sistema para reduzir o desperdício de plástico na natureza, especialmente nos oceanos, e incentiva à procura de alternativas ao petróleo e ao gás natural na produção desse material. Caso não seja encontrada uma alternativa, essa indústria deverá consumir 20% da produção petrolífera em 2050.