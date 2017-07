Segundo uma publicação desta segunda-feira do El Mundo, o roubo de armas de guerra em Tancos poderá estar relacionado com “crime organizado” e não com organizações terroristas.

A informação é dada com base em informações do Ministério do Interior espanhol, e terá sido transmitida pela ministra da administração interna portuguesa, Constança Urbano, ao seu homologo espanhol, Juan Ignacio Zoido, durante a cimeira do G4 celebrada esta segunda-feira, em Sevilha, Espanha.

“O Ministério do Interior vincula o roubo de armas e munições registado na passada quarta-feira em Portugal a redes de crime organizado e não ao jihadismo. (…) Por trás do assalto (…) poderão estar redes internacionais de tráfico de armas e não diretamente uma organização terrorista”, pode ler-se no El Mundo.