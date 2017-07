A atriz publicou no seu Instagram algumas fotografias onde surge com um look completamente diferente.

A julgar pelas imagens, Maria João Bastos ‘largou’ o cabelo comprido e castanho claro para adotar um corte curtinho e bem mais escuro.

A mudança é justificada pela sua participação na produção luso-brasileira encomendada pela RTP1.

Resta saber se a mudança é definitiva e se a atriz cortou e pintou mesmo o cabelo ou se se trata apenas de uma peruca.

A última imagem publicada no Instagram parece indicar que se trata da última hipótese, pois na fotografia a atriz surge com o cabelo a que nos tem habituado, longo e castanho claro.