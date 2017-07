A anorexia é um assunto muito abordado, especialmente nos jovens, sendo que atinge cerca de 1 por cento da população. A forte pressão gerada pelos padrões estéticos da sociedade tem sido o motivo que justifica o aumento desta doença nos últimos anos.

“Do ponto de vista clínico, esta doença carateriza-se por uma preocupação exagerada com o peso e a imagem corporal, associado a um ideal estético, o que se traduz na adoção de condutas alimentares muito restritivas. A par desta distorção da imagem corporal, sobressaem muitas vezes sintomas depressivos ou ansiosos, como irritabilidade aumentada, isolamento social, sentimentos de tristeza e de culpa, bem como sentimentos de desvalorização pessoal e alteração do padrão de sono”, explica a psiquiatra da Unidade Psiquiátrica Privada de Coimbra, Elisabete Albuquerque.

“A médio e longo prazo, as consequências da anorexia para a saúde física podem ser devastadoras e, em casos extremos, fatais. Anemias carências, alterações em análises de rotina ou amenorreia são apenas alguns exemplos que merecem atenção. A procura de ajuda médica acontece geralmente em fases tardias da evolução da doença, muitas vezes em situações de desnutrição severa, com eventual compromisso da função de vários órgãos e sistemas”, acrescenta.

Como tal, a médica deixa algumas recomendações aos pais cujo os filhos sofrem desta doença: “Se suspeita que a sua filha ou o seu filho podem estar a passar por esta situação, não hesite em procurar ajuda profissional. Como medidas preventivas, e sobretudo agora no verão, em que a promoção do modelo de beleza está mais presente, tenha em atenção as dietas demasiado restritivas, mantendo uma vigilância discreta, e não confrontativa, em relação aos padrões de comportamento alimentar”.

Contudo, há quem não queria admitir ou reconhecer que tem um problema, podendo este ser o único entrave ao tratamento. No processo do acompanhamento de um psiquiatra poderá, para além deste, ser necessária a intervenção de outros técnicos de saúde, como é o caso de psicólogos, nutricionistas ou médicos de outras especialidades.

A Unidade Psiquiátrica Privada de Coimbra tem por missão contribuir para o bem-estar da população através da oferta de cuidados de saúde, de atividades de formação e de investigação, na área da psiquiatria e saúde mental, de acordo com padrões de referência internacionais.