Sempre com entrada livre, o programa abre com a Festa da Diversidade a servir de Pré-Mistura no dia 19 no B.Leza. Está prometido um concerto "om alguns artistas que por razões de força maior não puderam actuar na Festa da Diversidade este ano".

A 20 de Julho, a Oficina Portátil de Artes, um projeto pedagógico com mais de 100 jovens de diversas origens e bairros de Lisboa liderado pelo músico Francisco Rebelo (Cool Hipnoise, Orelha Negra), celebra 11 anos. A banda multicultural da Bélgica, La Chiva Gantiva, vem fechar a noite.

Na noite seguinte, atuam o multifacetado saxofonista e MC Soweto Kinch (na foto) e a marroquina Oum!. O cartaz termina a 22 de Julho com Gaye Su Akyol e AAMA.