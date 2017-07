Leu bem o título: a NASA foi obrigada a desmentir a existência de crianças escravas em Marte. E tudo por causa de uma teoria da cosnpiração que tinha vindo a ganhar terreno.

Tudo começou com um comentário do locutor de rádio conservador Alex Jones, que, juntamente com um antigo agente da CIA Robert Steele, começaram a falar sobre a existência destas crianças em Marte.

“Isto pode surpreender alguns dos nossos ouvintes, mas acreditamos que existe uma colónia em Marte, composta por crianças que foram raptadas e enviadas para o espaço numa viagem que dura cerca de 20 anos”, disse Steele. “Quando chegam a este planeta, não existe outra alternativa a não ser tornarem-se escravos a colónia ali existente”, acrescentou.

Perante esta teoria da conspiração, a NASA decidiu desmentir tais afirmações. “Não existem seres humanos em Marte. Existem sim rovers planetários ativos”, explicou Guy Webster ao site Daily Beast.