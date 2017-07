O governador republicano de Nova Jérsia foi fotografado no domingo com a sua família numa praia encerrada ao público no fim de semana, sujeitando-se a uma enchente de críticas e ao ridículo das redes sociais, uma vez que essa e outras praias do estado tiveram de ser encerradas por causa de um conflito político centrado no próprio governador.

As fotografias de Chris Christie e a sua família numa praia deserta fizeram as rondas de dezenas de jornais norte-americanos no domingo. O governador, esse, respondeu apenas na segunda-feira, aparentemente sem margem de manobra e recusando-se a pedir desculpa. “É assim que as coisas funcionam”, afirmou. “Candidatem-se a governador e podem ter uma residência oficial.”

Chris Christie & guests enjoying NJ beach — after he ordered state beaches closed to the public over a budget fight https://t.co/aD3pkhT4vF pic.twitter.com/JkAh31BG08 — Bradd Jaffy (@BraddJaffy) July 2, 2017

Chris Christie tornou-se recentemente no sinónimo de auto-sabotagem política. Christie foi durante vários anos uma estrela ascendente no Partido Republicano, até que, em 2015, num aparente ato de vingança política, o seu gabinete parece ter comandado funcionários estatais para bloquearem uma das faixas da concorrida George Washington que liga a Manhattan.

Os resultados foram severos engarrafamentos à entrada para a cidade Nova Iorque. O caso ainda está a ser investigado, mas as possíveis ligações de Christie a um crime de abuso de poder contribuíram para que o governador não conseguisse o lugar de vice-presidente de Trump – Christie perdeu as primárias republicanas para Trump, mas tornou-se um dos seus mais fervorosos apoiantes, por vezes sujeitando-se a críticas de que estava a ser subserviente.

Christie foi fotografado numa praia que estava a ser patrulhada pela polícia estatal e recusava a entrada de quaisquer outras famílias – acontecia o mesmo com parques naturais, ainda para mais num fim de semana prolongado pelo feriado de 4 de julho. O governo de Nova Jérsia foi forçado a cumprir apenas serviços mínimos na sexta-feira, visto que os legisladores democratas e o governador republicano não conseguem concordar numa lei de orçamento local.