Para quem gosta de viajar, esta altura é, geralmente, um momento de descanso em que uma pessoa se ‘desliga’ do trabalho e de todos os problemas. Desta forma, há que preparar cuidadosamente todas as viagens e tentar poupar ao máximo.

Dicas de poupança:

Aproveitar o período mais barato

Se conseguir, opte por viajar durante a chamada baixa temporada, uma vez que os preços diminuem significativamente nestas alturas, por não haver tanta procura. Assim, consegue encontrar voos mais baratos.

Evite os fins-de-semana e viaje a meio da semana, os voos também variam em função do horário da partida pelo que pode sacrificar algumas horas no destino, significando assimj uma poupança no preço a pagar pela viagem.

Aeroportos secundários

Estes aeroportos são, geralmente, uma melhor opção. Os voos procedentes ou com destino a aeroportos periféricos são, normalmente, mais baratos, acabando por compensar a distância e o preço do transfer, caso seja necessário.

Viajar com pouca bagagem

Viajar com pouca bagagem é sempre uma melhor opção. Organize com antecedência o seu vestuário, mesmo que acabe por repetir alguma peça. Desta forma vai reduzir a quantidade de roupa que leva e o peso.

No dia das viagens utilize as peças de roupa mais pesadas.

Viaje em conjunto

Viajar em grupo, seja com família ou amigos, sai sempre mais barato, para além de usufruir de companhia.

O arrendamento de uma casa de férias ou até mesmo o aluguer de um carro, em conjunto, diminui significativamente a sua despesa.

Dinheiro em mão

Levantar dinheiro no estrangeiro significa pagar uma taxa, seja pela transação internacional ou pela conversão de moeda, no caso de viajar para fora da Zona Euro.

A melhor sugestão será reduzir ao máximo a frequência dos levantamentos, optando por levantar uma quantida mais elevada de uma só vez.