Um antigo general da marinha norte-americana revelou o melhor truque matinal para ter um dia produtivo e manter-se disciplinado. É algo simples que todos devemos fazer, mas que muitos confessam não ter paciência para executar.

No seu livro ‘Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life... And Maybe the World’, William McRaven dá dez dicas aos leitores que, Segundo o próprio, podem mudar a sua vida. Na parte da produtividade, existe um conselho muito simples que pode fazer toda a diferença – (como revela o título do livro) faça a sua cama todas as manhãs.

McRaven admite que pode ser uma tarefa aborrecida para alguns, mas que para outros, essa mesma repetição, pode servir como um estímulo de energia.“Era a minha primeira tarefa do dia, fazê-la como deve ser era muito importante. Demonstrava uma certa disciplina”, lê-se na sua obra, citada pela Independent.

“Mostrava que estava atento aos detalhes, no final do dia, serviria para relembrar-me de que tinha feito algo bem, algo do qual me orgulhasse, independentemente do tamanho e da importância da tarefa em si”, escreve McRaven, que é agora membro da direção da University of Texas System.

“Se por acaso tiverem um dia mau, já sabem que têm uma cama bem feita à qual podem voltar no final do dia. Uma cama bem feita dá-nos coragem para enfrentarmos o amanhã”, disse aos seus alunos, numa aula em 2014.