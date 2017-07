PSD: apontar um caminho

O debate tem de começar dentro do PSD. O pior que pode acontecer ao partido é ficar prisioneiro de lógicas internas, de manutenção de pequenos poderes e de uma cultura de ajustes de contas. O PS e a geringonça agradecem

Desde Francisco Sá Carneiro que a história do PSD é recheada de mudanças súbitas e inesperadas, protagonizadas por conceituados militantes e por outros com menos notoriedade mas que, no tempo devido, protagonizaram e contribuíram para a discussão programática e para a reflexão sobre qual o melhor caminho que este partido político deveria trilhar para enfrentar os desafios futuros.

Quem não se lembra dos mediáticos congressos transmitidos dentro e fora de horas em que, a qualquer momento, podia acontecer e acontecia a reviravolta do que não era expetável? Marcados por discursos inflamados dos candidatos à liderança e dos barões que, em tom mais solene e com outra serenidade, pediam mais contenção na disputa pela liderança e transmitiam a sua “signority” em momentos arrebatadores em que os congressos estavam prestes a entrar em erupção política, tal e qual um vulcão mais impaciente.

Tempos que ficaram na memória de quem por lá passou e os viveu. Com as eleições diretas, toda esta efervescência se perdeu, empurrando as discussões sobre as orientações que o PSD deve seguir para as estruturas partidárias, na figura de plenários ou do tipo assembleias. Muito tempo se perde a discutir outras questões que pouco enriquecem uma estratégia orientadora de princípios que deveriam ser as bandeiras de um partido como o PSD que, devido à sua dimensão, tem responsabilidades acrescidas na promoção da reflexão de matérias estruturantes para o nosso país.

Dentro do PSD, o debate sobre temas que em tempos marcaram a matriz deste partido não tem acontecido como seria necessário e, quando acontece, na sua maioria é meramente formal e contra o tempo. Por exemplo, sempre que a agenda política obriga a uma acareação entre militantes sobre temas considerados mais fraturantes – eutanásia, coadoção, IVG, etc. – é gritante a falta de informação, a desorientação como um todo enquanto grupo, o facilitismo com que alguns tomam posições que nos comprometem a todos em nome do seu individualismo e a ausência de uma linha condutora que dê solidez a uma visão global e coerente daquilo que se entende como a estruturação de um modelo de sociedade para o nosso país.

Vou mais longe e digo mesmo: temos observado decisões avulsas, individuais, oportunistas – no sentido em que o PSD, desconsiderando valores essenciais da sua matriz programática, se demite de uma responsabilidade inserida numa estrutura partidária, cedendo a vontades individuais que são escondidas aos eleitores aquando da realização dos atos eleitorais.

Infelizmente, quase sempre, a liberdade de voto nestas e noutras matérias não é mais do que a demonstração da fraqueza do PSD em assumir, em nome do seu eleitorado maioritário, posições claras e oficiais – sujeitando-se à perceção de ser um partido cata-vento, procurando colher simpatias meramente mediáticas de curto prazo.

Foram anos difíceis, estes últimos que vivemos. Com todos os focos apontados às contas do país, como se nada mais houvesse para tratar. A cultura da austeridade levou a que descurássemos debates que, no passado, eram promovidos por partidos como o PSD e caracterizavam este partido pela sua franja mais conservadora nos costumes, mais liberal na economia e mais social-democrata na responsabilidade social. Um equilíbrio que se traduzia numa simetria calculada pelos seus fundadores, ao darem voz a todos os que se reviam neste partido.

Hoje, a realidade é bastante diferente e somos mais um partido que parece ter perdido parte da sua identidade programática e ideológica, e no qual muitos dos seus militantes, simpatizantes e eleitores não identificam com clareza um rumo e identidade coerentes e mobilizadores.

A nossa primeira responsabilidade é recomeçar. Recomeçar o debate de quem somos, quem queremos ser, qual o nosso caminho e como o poderemos fazer. O debate tem de começar dentro do PSD, entre militantes de norte a sul do país, tanto nos meios urbanos como nos rurais, porque em cada território de Portugal existem portugueses com camisola laranja à espera de serem ouvidos e de se fazer ouvir nos centros de decisão, e que há algum tempo (tempo demais) se sentem esquecidos.

A esperança de ver regressar referências do PSD aos fóruns de discussão interna imprime um alento a milhares de militantes e eleitores que têm vindo a afastar-se daquilo que consideram ser o melhor para o PSD, para Portugal e para os portugueses.

O pior que pode acontecer ao PSD é ficar prisioneiro de lógicas internas, de manutenção de pequenos poderes e de uma cultura de ajustes de contas. O PS e a geringonça agradecem.

