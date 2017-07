A cantora britânica Adele cancelou os últimos espetáculos da sua turnê pelo mundo devido a um problema nas cordas vocais.

Na passada sexta-feira, a estrela foi obrigada a adiar os últimos dois shows que aconteceriam este fim de semana no estádio de Wembley, em Londres, depois de levar a sua voz ao limite após 123 espetáculos.

“Danifiquei as cordas vocais. Por recomendação do médico, não poderei cantar no fim de semana. Dizer que estou de coração partido é minimizar o que sinto”, lamentou a artista nas redes sociais.

“Queria que os meus últimos espetáculos fossem em Londres, porque não sei se vou voltar a fazer uma digressão e queria que a minha última vez fosse em casa”, afirmou.

De acordo com o The Sun, a cantora e sua equipa estão com medo de que o dano nas cordas vocais seja permanente e não possa voltar a cantar.